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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:14 م
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القبض على عاطل عقب سرقته مواسير نحاس من مدرسة بالبساتين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:02 م
القبض على عاطل عقب سرقته مواسير نحاس من مدرسة بالبساتين صورة أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة المعراج، القبض على "مصطفى أ م" 20 سنة، عاطل، وبحوزته جوال بداخله كمية من المواسير النحاسية الخاصة بوصلات التكيفات المركزية وزنت 40 كيلو.
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل  المدرسة الملكية التابعة للأكاديمية الحديثة الكائنة بمنطقة المعراج بأسلوب "التسلق"، وأمكن التوصل إلى مسئول الأمن بالمدرسة، وباستدعائه  تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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