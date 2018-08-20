العثور على أربعة سجناء مقتولين بالبرازيل فى واحد من أكثر السجون خطورة

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، إنه تم العثور على أربعة قتلى داخل سجن الكزوز، الأكبر فى البرازيل وواحد من أكثر السجون الخطرة والأكثر عنفا فى البلاد، وذلك بسبب الاشتباكات المستمرة بين العصابات المتنافسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات القتل فى السجون البرازيلية متكررة، ففى العام الماضى 2017 ، كان هناك 26 قتيلا بسبب الاشتباكات المستمرة بين العصابات المستمرة، وهناك 71 سجينا مفقودا فى ذلك السجن منذ مايو 2017.

وشددت وزارة العدل البرازيلية، بعد اكتشاف هؤلاء السجناء القتلى، الذين يتراوح أعمارهم بين 24 و26 عاما، الإجراءات لتحسين نظام السجون فيها، والحفاظ على السجناء بمعزل عن العالم الخارجى.

وفتحت الشرطة المدنية تحقيقا فى سبب تكرار حالات القتل فى هذا السجن الذى يقع فى مدينة ناتال عاصمة ولاية ريو جراندى دو نورتى منذ يناير الماضى.

وفقا للبيانات الصادرة عن المنتدى البرازيلى الأمن العام، وعدد السجناء فى هذا السجن يبلغ حاليا نحو 730 الف، وهذا العدد عبارة عن ضعف قدراته وهذا يؤثر على الأوضاع الصحية، والصحة والرعاية الاجتماعية.