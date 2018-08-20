العاهل المغربى يعين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية

عين العاهل المغربى الملك محمد السادس محمد بنعشبون، وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية ، حسب ما جاء فى بيان للديوان الملكى، اليوم الاثنين، بعد أقل من 3 أسابيع على إعفاء الوزير السابق من مهامه.

واستقبل العاهل المغربى محمد بنشعبون الذى أدى القسم، كما جاء فى بيان صادر عن الديوان الملكى، أوردته وكالة المغرب العربى للانباء.

ومحمد بنعشبون من مواليد نوفمبر 1961، وكان يتولى منصب مدير عام مجموعة البنك الشعبى المركزى منذ فبراير 2008، والذى عينه فيه الملك، بحسب معلومات الصحافة المحلية التى تصفه بأنه "تكنوقراط".

وكان الملك محمد السادس قرر فى مطلع أغسطس إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه التى كان يتولاها منذ العام 2013، تحت راية حزب التجمع الوطنى للاحرار .