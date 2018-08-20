video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل المغربى يعين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:57 م
العاهل المغربى يعين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية الملك محمد السادس - العاهل المغربى
وكالات
إضافة تعليق
عين العاهل المغربى الملك محمد السادس محمد بنعشبون، وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية ، حسب ما جاء فى بيان للديوان الملكى، اليوم الاثنين، بعد أقل من 3 أسابيع على إعفاء الوزير السابق من مهامه.
 
واستقبل العاهل المغربى محمد بنشعبون الذى أدى القسم، كما جاء فى بيان صادر عن الديوان الملكى، أوردته وكالة المغرب العربى للانباء.
 
ومحمد بنعشبون من مواليد نوفمبر 1961، وكان يتولى منصب مدير عام مجموعة البنك الشعبى المركزى منذ فبراير 2008، والذى عينه فيه الملك، بحسب معلومات الصحافة المحلية التى تصفه بأنه "تكنوقراط".
 
وكان الملك محمد السادس قرر فى مطلع أغسطس إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه التى كان يتولاها منذ العام 2013، تحت راية حزب التجمع الوطنى للاحرار .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الملك محمد السادس شباب على طول بعد 19 عاما من تولى عرش المغرب

الملك محمد السادس

المغرب

محمد بنشعبون

وزير الاقتصاد والمالية المغربى




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة