العالم المصرى هانى سويلم متحدث رئيسى فى أسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن العالم المصرى الدكتور هانى سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن بألمانيا، سيكون أحد المتحدثين الرئيسين فى أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه وزارة الرى خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر.

وأنشأ سويلم أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وحصل على الماجستير فى مجال المياه والبيئة من جامعة ساوث هامبتون بإنجلترا بامتياز، وقدم واحدة من أفضل رسائل الدكتوراه فى الهندسة فى جامعة آخن بألمانيا عام 2002 ونال الدرجة العلمية بامتياز.

كما عمل سويلم فى الأمم المتحدة منسقًا لبرامج التعليم والتدريب فى مجال المياه، وساهم فى مشروعات دولية فى أكثر من 20 دولة، وأسس أول مركز فى شمال أفريقيا للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذى تم إقراره من جامعة الأمم المتحدة.

أنشأ سويلم فى 2012 أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لغرض الزراعة الحديثة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونفذ فى مصر مشروعات بتمويل أوروبى 20 مليون يورو لتطوير البحث العلمى والتعليم العالى والتعليم الأساسى فى مصر من خلال مشروعه أديوكامب لتطوير المدارس المصرية الحكومية.

ويشغل سويلم منصب المدير الأكاديمى لقسم "هندسة المياه"، إلى جانب منصبه كمدير تنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه" بجامعة آخن.

وأعد سويلم استراتيجية لمصر فى مجال إدارة المياه والطاقة من أجل إنتاج الغذاء اعتمادًا على الموارد المائية المحدودة لمصر، وفرص تحلية المياه وإنتاج المحاصيل والأسماك، وقاد فريقًا بحثيًا لإجراء أول تجربة بحثية فى مصر لاستخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وأشرف على فريق بحثى لتطوير نظام محاكاة لفيضان نهر الراين لحماية المواطنين والمنشآت.