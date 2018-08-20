الطب البيطري بإسنا يضبط 32 مخالفة ذبح خارج السلخانة ولحوم غير صالحة

الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت مديرية الطب البيطري بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، من ضبط 32 مخالفة متنوعة للذبح خارج السلخانة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ليلة عيد الأضحي المبارك، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بخروج حملة قادها كل من الدكتور أسامة عبد الخافق مدير الطب البيطري بإسنا، ومفتشي التموين ورجال مباحث التموين، وتمكنوا من ضبط 32 مخالفة متنوعة في عدد من المحلات والجزارة وغيرها، لقيامهم بالذبح خارج المجازر والسلخانة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حرر محضر لكل واقعة وتلوت النيابة التحقيق.