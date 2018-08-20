الصين تنعى كوفى عنان وتؤكد: جهوده وإسهاماته ستظل خالدة

بكين (أ ش أ)

نعت الصين، "كوفى عنان" الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2001، والذى وافته المنية أمس الأول السبت، عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" –فى المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة اليوم- إن جهود وإسهامات أنان ستظل خالدة، حيث قدم إسهامات واضحة للمجتمع الدولى وكان ممثلا بارزا للشعب الأفريقى.

وأضاف لو كانج أن الرئيس الصينى "شى جين بينج" أرسل تعازيه إلى الأمم المتحدة فى وفاة عنان، مشيرا إلى أن الصين تعرب عن تعازيها الشديدة لرحيل عنان، ومواساتها لأسرته.