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الصحة تنقل 33 حاج مصرى محتجز بالمستشفيات السعودية إلى المشاعر لأداء مناسك الحج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:34 م
الصحة تنقل 33 حاج مصرى محتجز بالمستشفيات السعودية إلى المشاعر لأداء مناسك الحج حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نقل 33 حاج مصرى محتجز بالمستشفيات السعودية إلى مستشفيات مشعر عرفات ومنى عبر سيارات إسعاف مجهزة من وزارة الصحة السعودية، لأداء مناسك الحج.
 
وأضاف "مجاهد" انه تم خروج 14 مريض محتجز فى المستشفيات السعودية أمس ليصبح الإجمالى 35 ، لافتاً إلى عدم نقل 2 من المرضى لعدم استقرار حالتهم الصحية.
 
ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى وضع خطة طبية خلال فترة المشاعر، تتضمن المرور على مستشفيات مشعر عرفة، بالإضافة الى تكوين نبطشيات من الأطباء تتواجد فى مستشفيات منى، لاستمرار المتابعة لدخول حالات أخرى، والاطمئنان على الحجاج المحتجزين داخل تلك المستشفيات.
 
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضاً فرق طبية للمرور على المستشفيات لمتابعة مرضى الغسيل الكلوى والتنسيق لهم، فضلاً عن فرق للتأكد من انضباط الأطباء.
 
الجدير بالذكر أنه يوجد 8 مستشفيات فى مشعر منى وعرفات، وهم مستشفيات منى الجسر، منى الطوارئ، منى الشارع الجديد، منى الوادى، عرفات العام، شرق عرفات، جبل الرحمة، نمرة.

 


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الصحة

حجاج

المستشفيات السعودية

مناسك الحج




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