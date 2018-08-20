video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الصحة العالمية" تناشد بتوفير 11 مليون دولار للرعاية الصحية شمال غرب سوريا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:40 م
"الصحة العالمية" تناشد بتوفير 11 مليون دولار للرعاية الصحية شمال غرب سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد تدهور الأوضاع الإنسانية فى إدلب السورية، التى كان قد نزح إليها أكثر من نصف مليون شخص منذ يناير 2017، مناشدة الجهات المانحة توفير تمويل عاجل بقيمة 11 مليون دولار لتوفير الرعاية الصحية فى أجزاء من محافظات حلب وحماة وإدلب واللاذقية، خاصة مع تصاعد النزاع فى شمال غرب البلاد.

كما حذرت المنظمة - فى بيان اليوم الاثنين، فى جنيف - من أنه قد يتم تهجير مئات الآلاف من المدنيين، والذين نزح العديد منهم من قبل، وذلك بسبب انعدام الأمن المتزايد والعنف، وقالت إن مستويات الجريمة فى إدلب تتصاعد وكذلك القتال بين الفصائل إضافة إلى عمليات الاغتيال والاختطاف.

وأضافت منظمة الصحة أن العديد من النازحين يعيشون فى ملاجئ مؤقتة مكتظة مع وصول قليل إلى الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحى، محذرة من أن ضعف الصحة بعد سنوات من الصراع يجعل هؤلاء المدنيين عرضة للأمراض المعدية.

ورجحت أن تزداد معدلات سوء التغذية الحاد، كما قد يؤدى الانخفاض فى معدلات التغطية بالتطعيم إلى تفش جديد للأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل شلل الأطفال وبما يهدد جهود منظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض فى جميع أنحاء العالم.

وحذرت الصحة - كذلك - من أنها إن لم تحصل على تمويل إضافى فإن أكثر من مليونى شخص عالقين فى تبادل إطلاق النار قد لا يستطيعون الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛ بما فى ذلك رعاية الصدمات المنقذة للحياة، خاصة بعد أن تم تدمير أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية العامة فى البلاد أو أجبرت على الإغلاق بعد سنوات من النزاع.

وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الإنسانى فى سوريا يواجه حاجة على نطاق واسع عبر أجزاء كثيرة من البلاد، خاصة فى مجال الصحة، والذى يواجه عجزا ماليا كبيرا، بما يضع الملايين من السوريين الضعفاء فى خطر.

وقالت المنظمة إنها سوف تستخدم أية أموال إضافية يتم تلقيها من الجهات المانحة لدعم الرعاية الصحية الأولية وتطعيم الأطفال وخدمات الصدمات فى شمال غرب سوريا، كما ستقوم بتعزيز أنظمة الإحالة لضمان نقل المرضى والجرحى ذوى الحالات الحرجة إلى المستشفيات للحصول على رعاية متخصصة، مضيفة أنها ستعمل على تسهيل عمليات الإخلاء الطبى وتوفير الأدوية والمعدات الضرورية لإنقاذ الحياة وإعادة الحيوية للمستشفيات والعيادات والفرق المتنقلة لمساعدتهم فى علاج المحتاجين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الأمريكية: أهدافنا فى سوريا تتعدى هزيمة داعش

بريطانيا توقف بعض المساعدات فى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى سوريا

التحالف الدولى: نعمل من أجل تطهير آخر جيب لـ"داعش" شرقى الفرات فى سوريا

منظمه الصحه العالميه

الصحه العالميه

النازحين

سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة