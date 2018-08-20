الصحة السعودية: لم نسجل أى حالات وبائية فى موسم حج هذا العام حتى الآن

الرياض (أ ش أ)

قال وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، إن الوزارة لم تسجل أى حالة وبائية حتى الآن فى موسم حج هذا العام، سائلاً الله أن يتمم للحجاج أداء مناسكهم وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة فى وزارة الصحة تقوم بجهود جبارة لتقديم أفضل خدمات صيحة لكى ينعم حجاج بيت الله الحرام بأفضل صحة وعافية لإتمام حجهم.

وأضاف الربيعة- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن هناك تعاونا وتنسيقا مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة الدول التى يوجد بها أوبئة أو بعض الأمراض التى تحتاج من الوزارة إلى اهتمام ومتابعة، بحيث يتم التنسيق مع تلك الدول قبل وصول الحجاج إلى المملكة، ويتم تحديد التطعيمات الوقائية التى يحتاجها الحجاج من كل دولة، ويتم متابعتهم للحصول على التطعيمات والتحصينات المهمة.

وأوضح أن هناك فرقا طبية فى منافذ المملكة يوجد بها أكثر من 1750 شخصا يعملون على فحص الحجاج عند دخول المملكة، والتأكد من سلامتهم من أى مرض وبائى، وعند الشك فى أى حالة يتم عزل المرض للتأكد من سلامته وإجراء الفحوصات اللازمة له.

وأضاف الوزير السعودى، أن أكثر من 30 ألف شخص يعملون لخدمة الحجاج من منسوبى وزارة الصحة، وتم تجهيز 25 مستشفى يوجد بها 5500 سرير لتقديم أفضل رعاية، مشيرا إلى هناك خدمات تقدم بين الحجاج فى المشاعر المقدسة، من خلال 4 مستشفيات فى مشعر عرفة، و4 مستشفيات أخرى فى منى، كما يوجد فى عرفات 100 سيارة تقدم خدمات عناية مركزة بين الحجيج.

وفى السياق ذاته أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربى، اليوم الإثنين، جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام (قوة المشاة) ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود فى المنشأة الجمرات.

وأوضح الحربى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية بالتنسيق مع الجهات لتسهيل حركة تفويج الحجاج، التى تكفل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الحجاج القادمين للجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات وفق خطط وآليات أعدت منذ وقت مبكر بما يضمن نجاح وتسهيل عملية دخولهم لمنشأة الجمرات.

وقال الحربى إنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية لتفويج الحجاج إلى مشعر مزدلفة ثم منى لرمى جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العاشر من شهر ذى الحجة، موضحاً الطرق التى سيسلكها الحجاج القادمين للجمرات ومنها: نفق المعيصم و طرق الجوهرة وسوق العرب والشارع الجديد وطريق المشاة المظلل وغرب مكة والششة وشارع الحج والعزيزية وشارع صدقى ومحطة النقل العام ومجر الكبش وطريق للحجاج الساكنين فى العمائر والقادمين عن طريق قطار المشاعر.

وأضاف أنه سيتم مراقبة وصول الحجاج فى المنشأة عبر مركز القيادة والسيطرة، الذى يستخدم أكثر من 550 كاميرا تعمل على مدار الساعة، وترتبط مباشرة بمركز القيادة والسيطرة بالأمن العام ويعمل على إدارته كوادر بشرية مؤهلة على أعلى درجات الاحترافية فى مجال مراقبة وإدارة الحشود.