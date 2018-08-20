الشركات الأمريكية تناشد ترامب عدم زيادة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية

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ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن مئات الشركات التجارية الأمريكية تناشد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعدم زيادة التعريفات الجمركية على نحو 40% من البضائع الصينية المستوردة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة ترامب ستعقد جلسات استماع لمدة 6 أيام، ابتداء من اليوم، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بشأن اتخاذ التدبير الاحترازى القادم فى الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين فى العالم، حيث اقترح ترامب فرض تعريفات جمركية تتراوح ما بين 10% و 25% على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية، التى من المقرر أن تدخل الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن التعريفات الجمركية، بمجرد إدخالها حيز النفاذ، سوف تتسبب على الفور فى تضخم الأسعار، التى على الشركات الأمريكية دفعها مقابل الحصول على مكونات صينية، تدخلها فى صناعة منتجاتها، وأنه على هذه الشركات أن تقرر ما إذا كانت ستقوم بنقل هذه التكاليف إلى مستهلكيها أم أنها ستتحمل عبء زيادة الأسعار بنفسها، مضيفة أن الصين تقوم بالرد عن طريق فرض تعريفات جمركية خاصة بها.

وكان ترامب فرض، فى الشهر الماضي، تعريفات جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الصينية، ومن المقرر فرض ضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الأخرى، الأسبوع الجارى.