السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة وذلك دون حدوث إصابات .

وتلقى اللواء محمد الشىريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك كائن بالمنطقة الصناعية الثانية، وإنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنيةوتم السيطره علي النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن المصنع محل البلاغ مساحته 1000 متر مربع تقريباً مكون من طابق أرضى" غير مرخص " ونشوب الحريق بإحدى ماكينات التصنيع مما أدى لاحتراقها جزئياً دون حدوث إصابات، وبسؤال م ل م 54 سنة مسئول التشغيل بالمصنع مقيم شارع القطب دائرة قسم شرطة كرموز أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للماكينة ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

وتم إخطار الأدلة الجنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم برج العرب ، يُشار إلي أن المصنع غير مستوفي للاشتراطات الوقائية ضد أخطار الحريق ومحرر له عدة مخالفات.