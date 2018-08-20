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السجن 10 سنوات لصحفى ايران بتهمة "إهانة" الإمام الرضا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:04 م
السجن 10 سنوات لصحفى ايران بتهمة "إهانة" الإمام الرضا الرئيس الايرانى حسن روحانى
(أ ف ب)
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حكم على صحفى إيرانى بالسجن 10 سنوات "لاهانة" الإمام الرضا على تويتر، بحسب ما أعلن محاميه لوسائل إعلام محلية الاثنين.

 

واعتقل الصحفى مير محمد حسين مير اسماعيلى لدى صحيفة جهان صنعت، اثناء محاولته مغادرة البلاد فى ابريل 2017.

 

وسبب الاعتقال تغريدة على تويتر ذكر فيها أن الامام الرضا "واحد منا" فى إشارة إلى أن الإمام كان ليسمح للشبان بالاستمتاع بحياتهم.

 

وشكلت التغريدة انتقادا لإمام صلاة الجمعة آية الله احمد عالم الهدى الذى حظر إقامة الحفلات الموسيقية فى مدينة مشهد حيث مرقد الإمام الرضا.

 

وكتب مير اسماعيلى فى تغريدة شطبت من الموقع لكن اعادت تغريدتها وسائل إعلام "يقول عالم الهدى أن الرقص والموسيقى إهانة للإمام الرضا! دعك من ذلك، لا تكذب، الامام الرضا واحد منا".

 

ودين مير اسماعيلى بإهانة الإسلام ومسؤولى الحكومة ونشر أكاذيب ومحتوى لاأخلاقي، بحسب ما ذكره محاميه حسين احمدينياز لوكالة ايسنا الإثنين.

 

وقال احمدينياز "العديد من الأخطاء تشوب هذا الحكم إذ أن موكلى انتقد المسؤولين مازحا لكن لسوء الحظ اعتبروا ذلك إهانة".

 

وأكد بعد تبليغه الحكم الاحد أنه يعتزم تقديم استئناف، بحسب المحامي.

 

واعتذر مير اسماعيلى بعد وقت قصير على التغريدة الأولى قائلا "لم اوجه الاهانة للامام الرضا بأى شكل. أنا مسلم شيعى أردت فقط انتقاد عالم الهدى".

 

ولمّح إلى تلقيه تهديدا قائلا "للذين يقولون إنهم مسلمون، لما تهددون بالحمض الكاوى والقتل؟".

 

 


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