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السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة خاطفى "طفل الشروق"

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:50 م
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة خاطفى "طفل الشروق" طفل الشروق
(أ ش أ)
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تنظر محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار لطيف سليمان، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بخطف "طفل الشروق".

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم .

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.

 


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طفل الشروق

الشروق

محكمه شمال القاهره

طفل الشروق المختطف




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