الرئيس اليمنى: معركتنا شارفت على النهاية وسنبدأ عهد جديد لتحقيق الآمال

أ ش أ

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الاثنين، أن السلام فى اليمن هو النهاية الحتمية لما تعانى منه البلاد ولن يتحقق إلا بإنتهاء الانقلاب الحوثى والعودة للمسار السياسى، موضحا أن أى عمل سياسى لابد أن يبنى على احترام إرادة اليمنيين والالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها والتى لا يمكن التراجع عنها أو الانتقاص منها بأى حال من الأحوال.

وشدد الرئيس خلال كلمته للشعب اليمنى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على ثقته فى أن المعركة التى تخوضها اليمن شارفت على نهايتها وباتت على أبواب تحقيق الانتصار الكبير، مشيرا إلى أنها ستكون آخر المعارك وفاتحة عهد جديد لتحقيق آمال اليمنيين فى الرخاء والاستقرار، ومصدر أمان للأشقاء والعرب الذين يخوضون مع اليمن معركة الحفاظ على الأمة وهويتها.