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الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:15 م
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الرئيس اللبنانى: الإسراع فى تشكيل الحكومة من أجل التحديات الاقتصادية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:07 م
الرئيس اللبنانى: الإسراع فى تشكيل الحكومة من أجل التحديات الاقتصادية الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة، لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة، خاصة فى ما يتعلق بالأعباء والتحديات الاقتصادية والتعامل معها حكوميا.
 
جاء ذلك خلال استقبال عون لعضو مجلس النواب اللبنانى اسطفان الدويهى، حيث بحث معه مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والأوضاع السياسية الراهنة فى البلاد.
من ناحية أخرى، أجرى الرئيس اللبنانى مباحثات مع السفير البريطانى لدى بيروت هوجو شورتر، تم خلالها مناقشة الأوضاع العامة المحلية فى لبنان، والأوضاع الإقليمية والعلاقات اللبنانية البريطانية.
 
وأثنى الرئيس اللبنانى على الجهود التى بذلها السفير البريطانى خلال فترة عمله فى بيروت لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها فى المجالات كافة.

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الرئيس اللبنانى

ميشال عون

حكومة لبنان




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