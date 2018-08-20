الرئيس السيسي يتبادل التهانئ بعيد الأضحى مع زعماء الدول العربية والإسلامية

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تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأعرب الرئيس السيسى - فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن أصدق تهانيه القلبية بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله أن يعيدها عليهم وعلى سائر شعوبهم بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى مسلمى مصر فى الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها "الإخوة والأخوات أبناء مصر فى الخارج.. يسعدنى أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار".

وتلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم للرئيس السيسى وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار.