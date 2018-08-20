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الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:17 م
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الرئيس الأرجنتينى سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن فنزويلا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:51 م
الرئيس الأرجنتينى سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن فنزويلا ماوريسيو ماكرى الرئيس الارجنتينى
(أ ف ب)
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أعلن ماوريسيو ماكرى الرئيس الارجنتينى، أنه سيطلب مع رؤساء آخرين من دول المنطقة، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى شبهات حول حصول جرائم حرب فى فنزويلا
 
وقال الرئيس الارجنتينى أنه يتم انتهاك حقوق الأنسان بشكل منهجى فى فنزويلا، معنى الحياة نفسه لم يعد موجودا، موضحا أن الوثيقة بهذا الخصوص ستقدم أمام المحكمة خلال أسابيع، وهى تلقى دعم نظرائه الكولومبى ايفان دوكى، والتشيلى سباستيان بينير، والباراجواى ماريو عبدو بنيتز.
 
وشكك الرئيس الارجنتينى فى صحة الهجوم الذى يؤكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أنه تعرض له فى الرابع من أغسطس.
 
وقال فى هذا الصدد ليس لدى معلومات دقيقة، لكن استنادا إلى تصرفه بعد ذلك، وهوية الذين استهدفوا (زعماء المعارضة) فهذا يؤكد انه من المرجح الا يكون الأمر جديا.
 

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