الداخلية تكشف تفاصيل مصرع متهمين خلال معركة تحرير سائق مختطف

كتبت :دينا الحسيني

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث مصرع متهمين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عقب تحرير سائق مختطف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان امني لها منذ قليل، انه بشان واقعة قيام مجهولان بإختطاف سائق مُقيم بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة بسيارته أجرة ، عقب إستقلالهما السيارة معه من ميدان رمسيس بزعم توصيلهما إلى مدينة بدر وإنقطع الإتصال به لفترة ثم إتصل مجهول بشقيقه من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه وإعادة السيارة .

وعلى الفور قام قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللوا جمال عبد الباري مساعد الوزير للأمن بجمع المعلومات وتكثيف التحريات بالنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإداراتى البحث الجنائى بمديريتىي امن قنا وسوهاج .

وأسفرت جهود البحث عن ضبط محمد.ص.م ، سائق ،32 سنه ، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح ، مشاجرة ، قتل عمد محكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد"، و محمد.خ.و ، عامل ، 20 سنه وحماده.أ.م، عامل ، 25 سنه و أحمد.ع.ب ، عامل ، 34 سنه جميعهم مقيمين بالحجيرات بقنا، وتبين تواجد المجنى عليه بسيارته بمنطقة الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا ثم منطقة دار السلام بسوهاج ويستقلها المتهم الأول والثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة ورصد السيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ولدى ضبطها بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بحذر حفاظاً على حياة المجنى عليه ولقيا مصرعهما وعُثر بحوزةالأول على فرد روسى وبداخله ظرف فارغ وطلقتين من ذات العيار والثانى على بندقية آلية و 8 طلقات من ذات العيار ، وتم تحرير المُختطف وتبين أنه فى حالة إعياء ، وعُثر بداخل السيارة على 2,5 قرص مخدر ، وقرر المجنى عليه بأن المتهمين إستخدموا تلك الأقراص فى تخديره، وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا أسفرت الجهود عن ضبط المتهمان الثالث والرابع حيث أقتصر دور الثالث فى مساومة أهلية المجنى عليه والرابع فى إحتجازه بمسكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.