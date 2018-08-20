الداخلية تسقط عصابة تزوير شهادات الميلاد للالتحاق بدورات كرة القدم للناشئين

كتبت : دينا الحسيني

ألقى قطاع الأحوال المدنية القبض علي تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير ومساعدة أهلية بعض الشباب فى الحصول على شهادات ميلاد مزورة مثبت بها تاريخ ميلاد أصغر من سنهم الحقيقى.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدينة قيام شاكر. إ. م ، 42 سنة، حاصل على دبلوم، أمير. أ. ع ، 35 سنة، حاصل على دبلوم، دسوقى .أ .ع، 60 سنة، أمين سجل مدنى مركز حوش عيسى بالبحيرة سابقاً، وعيد. أ. أ ، 45 سنة، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير ومساعدة أهلية بعض الشباب فى الحصول على شهادات ميلاد مزورة مثبت بها تاريخ ميلاد أصغر من سنهم الحقيقى بقصد إلحاقهم للعب بنوادى كرة القدم للناشئين تحت سن العشرين نظير تحصلهم على مبالغ مالية وقيام الثالث بالاشتراك فى التزوير مع باقى المتهمين إبان عمله أمين لسجل مدنى حوش عيسى قبل إحالته للمعاش.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدية أمن البحيرة تم استهداف المتهمين المذكورين وتم ضبط الأول والثانى والثالث وبحوزتهم 4 نماذج ساقط قيد ميلاد بمرافقاتهم بأسماء مختلفة – 2 وثيقة زواج – 2 شهادة ميلاد مميكنة – مبلغ 3500 جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم خمسة وقائع من بينهم واقعة تزوير لطالب "تم ضبطه" واعترف بتزوير القيد بمساعدة المتهمين للالتحاق بأحد النوادى بالغربية مقابل مبلغ مالى ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.