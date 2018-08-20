video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تحرر حارس عقار مختطف بالعياط.. والمتهمون يعترفون: خلافات مالية السبب

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:17 م
الداخلية تحرر حارس عقار مختطف بالعياط.. والمتهمون يعترفون: خلافات مالية السبب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير للأمن، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة فى كشف غموض واقعة اختطاف حارس عقار بدائرة مركز شرطة العيار وضبط مرتكبى الواقعة لخلافات مالية وتحرير المختطف.

البداية كانت ببلاغ لمركز شرطة العياط من "عبد الفتاح.ف.م" 38 سنة، حارس عقار، ومقيم بدائرة المركز بحضور أربعة أشخاص مجهولين يستقلون عدد سيارتين "ميكروباص ملاكى" للمنزل سكنه، مُدعين أنهم رجال شرطة واصطحابهم لشقيقه سيد 31 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان.

وجه اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة سرعة جمع المعلومات وتكثيف التحريات التى أكدت وجود خلافات مالية بين المبلغ وبين كلاً من "رمضان.ر.س"، 38  سنة، صاحب مزرعة، ومُقيم بدائرة مركز شرط أطفيح، "على.ر.ع" 35 سنة، تاجر، و"وليد.ط.ى" 35 سنه مقاول، و"أحمد.إ.خ" 34 سنة، بقال وأنهم وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلاً من أحمد.س.ر 36 سنة، سائق، ورمضان.ح.ع 26 سنة، عامل، ويوسف.م.ع 31 سنة سائق، وذلك بسبب قيام المُبلغ بالنصب على المتهمين من الأول حتى الرابع وتحصله منهم على مبلغ 400 أربعمائة ألف جنيه نظير بيع قطع أثرية لهم إلا أنه لم يفى بذلك أو يرد المبلغ المالى.

وعقب تقنين الإجراءات بمعرفة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبة اللواء محمد الألفى قامت القوات الأمنية باستهداف المتهمين، وأسفر ذلك عن ضبطهم، وتحرير المختطف من منزل المتهم الثالث وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمد عبد التواب واللواء مدحت فارس، بارتكابهم الواقعة وقرر السابع باتفاقه مع باقى المتهمين على خطف المبلغ ومساومته على رد المبلغ المالى، حيث توجه المتهمين بسيارة ميكروباص خاصة بالخامس لمسكن المبلغ، وتبين عدم تواجده فقاموا باقتياد شقيقة المجنى عليه واحتجزه بمنزل المتهم الثالث لاسترداد المبلغ المالى، وأرشد الثانى عن مكان إخفائه للسلاح النارى المستخدم فى الواقعة وأمكن ضبط بندقية آلية و3 خزينة بهم 65 طلقة من ذات العيار، كما أرشد المتهم الخامس عن السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم خطف طفل فى الصف

تحرير مختطف

قسم العياط

خطف حارس عقار

الامن العام

امن الجيزه

حوادث اليوم




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة