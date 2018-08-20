الداخلية تحرر حارس عقار مختطف بالعياط.. والمتهمون يعترفون: خلافات مالية السبب

كتبت : دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير للأمن، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة فى كشف غموض واقعة اختطاف حارس عقار بدائرة مركز شرطة العيار وضبط مرتكبى الواقعة لخلافات مالية وتحرير المختطف.

البداية كانت ببلاغ لمركز شرطة العياط من "عبد الفتاح.ف.م" 38 سنة، حارس عقار، ومقيم بدائرة المركز بحضور أربعة أشخاص مجهولين يستقلون عدد سيارتين "ميكروباص ملاكى" للمنزل سكنه، مُدعين أنهم رجال شرطة واصطحابهم لشقيقه سيد 31 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان.

وجه اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة سرعة جمع المعلومات وتكثيف التحريات التى أكدت وجود خلافات مالية بين المبلغ وبين كلاً من "رمضان.ر.س"، 38 سنة، صاحب مزرعة، ومُقيم بدائرة مركز شرط أطفيح، "على.ر.ع" 35 سنة، تاجر، و"وليد.ط.ى" 35 سنه مقاول، و"أحمد.إ.خ" 34 سنة، بقال وأنهم وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلاً من أحمد.س.ر 36 سنة، سائق، ورمضان.ح.ع 26 سنة، عامل، ويوسف.م.ع 31 سنة سائق، وذلك بسبب قيام المُبلغ بالنصب على المتهمين من الأول حتى الرابع وتحصله منهم على مبلغ 400 أربعمائة ألف جنيه نظير بيع قطع أثرية لهم إلا أنه لم يفى بذلك أو يرد المبلغ المالى.

وعقب تقنين الإجراءات بمعرفة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبة اللواء محمد الألفى قامت القوات الأمنية باستهداف المتهمين، وأسفر ذلك عن ضبطهم، وتحرير المختطف من منزل المتهم الثالث وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمد عبد التواب واللواء مدحت فارس، بارتكابهم الواقعة وقرر السابع باتفاقه مع باقى المتهمين على خطف المبلغ ومساومته على رد المبلغ المالى، حيث توجه المتهمين بسيارة ميكروباص خاصة بالخامس لمسكن المبلغ، وتبين عدم تواجده فقاموا باقتياد شقيقة المجنى عليه واحتجزه بمنزل المتهم الثالث لاسترداد المبلغ المالى، وأرشد الثانى عن مكان إخفائه للسلاح النارى المستخدم فى الواقعة وأمكن ضبط بندقية آلية و3 خزينة بهم 65 طلقة من ذات العيار، كما أرشد المتهم الخامس عن السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.











