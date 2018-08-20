الخارجية الروسية: نترقب مشاركة طالبان فى لقاء موسكو حول أفغانستان

موسكو (أ ش أ)

أعلن مدير القسم الآسيوى الثانى فى وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف اليوم الاثنين أن روسيا تترقب مشاركة حركة طالبان فى لقاء موسكو المقرر حول الوضع فى أفغانستان يوم 4 سبتمبر المقبل .

وقال كابولوف لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، : "إننا ندعوهم للمشاركة فى المحادثات وسنحثهم أيضا على المشاركة".

وأضاف مدير القسم الآسيوى الثانى فى وزارة الخارجية الروسية أن "اجتماع موسكو لا يقتصرعلى قضية التهدئة لكننا نريد ضمان عملية مستدامة للمصالحة الوطنية وتحقيق السلام، مضيفًا أن تلك القضية أوسع لذلك، فإن أى مصالحة هى فقط واحدة من المراحل متعددة ".

من ناحية أخرى أعلن السفير الأفغانى لدى روسيا عبد القيوم كوتشاى اليوم الاثنين، أن أفغانستان لا تعارض مشاركة حركة طالبان فى اجتماع موسكو بشأن أفغانستان يوم 4 سبتمبر المقبل.

وقال كوتشاى - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إذا كانت روسيا تريد بجدية بأن يأتى ممثلو طالبان إلى موسكو، وإذا أرادوا فى حركة طالبان أن يتواجدوا هنا وسيكون مفاوضات معهم فلا مانع لدينا، إذا كانوا سيبحثون السلام والأمن فى أفغانستان فهذا أمر جيد".

وتابع: "إنه فى حال رفضنا أعتقد أن روسيا سوف تدعوهم على أية حال، فروسيا لديها هذه الروابط، هذه إرادة روسيا وليس إرادة أفغانستان".