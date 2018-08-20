الخارجية الأمريكية: أهدافنا فى سوريا تتعدى هزيمة داعش

واشنطن (أ ش أ)

كشفت الخارجية الأمريكية عن أن قائمة أهداف واشنطن فى سوريا تتعدى هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى وربط أموال إعادة إعمار سوريا بتحقيق الانتقال السياسى للسلطة فيها .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن هذه التصريحات جاءت فى الوقت الذى تقوم فيه الوفود الأمريكية بتكثيف زيارتها إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية .

وكانت مجموعة من التحالف الدولى ضد تنظيم"داعش" برئاسة المبعوث الأمريكى للتحالف بريت ماكجورك قد قامت الفترة الماضية بزيارة مدينة الرقة السورية.

يشار إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية ،وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، قد أعلن أنه يدرس إنشاء منصة تمثل سكان المناطق الخاضعة لهذه القوات فى شمال سوريا، استعدادا لمفاوضات محتملة مع النظام السورى .