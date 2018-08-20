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الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:36 ص
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الحماية المدنية تخمد حريقين منفصلين فى المنوفية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:01 ص
الحماية المدنية تخمد حريقين منفصلين فى المنوفية الحماية المدنية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريقين متفرقين بدائرتى السادات والباجور بمحافظة المنوفية. 
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد نشوب حريق بفيلا بمنطقة البراميتر بمدينة السادات دائرة المركز، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بحجرة نوم بالطابق الأرضى بفيلا مكونة من طابقين ملك " ج .م. ع"  47 سنة مؤهل متوسط.
 
وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاث بحجرة النوم، وبسؤال المالك قرر تركه المكواة موصلة بالكهرباء سهوا منه مما أدى إلى حدوث الحريق ونفى الشبهة الجنائية تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  5887  إدارى مركز السادات لسنة 2018 م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
على الجانب الآخر نشب حريق داخل قطعة أرض فضاء بجوار سور مركز التدريب المهنى من الداخل بمدينة منوف دائرة القسم.
 
وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بكمية من الهيش والبوص على مساحة 40 متر تقريبا، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.
 
وأسفر عن احتراق كمية من الهيش والبوص، وبسؤال " م .ع. ر "  45 سنة حارس خاص بمركز التدريب المهنى رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعلة أدى إلى اشتعال الحريق ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  2237  إدارى قسم منوف لسنة 2018  وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 

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