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الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:39 م
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الحكومة الباكستانية تضع نواز شريف وابنته على قائمة الممنوعين من السفر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:20 م
الحكومة الباكستانية تضع نواز شريف وابنته على قائمة الممنوعين من السفر نواز شريف
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلن وزير الإعلام الباكستانى فواد شودرى اليوم الاثنين، قرار الحكومة الفيدرالية المعينة حديثا فى باكستان بوضع رئيس الوزراء الأسبق والمحتجز فى السجن نواز شريف وابنته مريم على قائمة الممنوعين من السفر.

وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بتنفيذ أمر اعتقال بحق نجلى شريف الاثنين، حسن وحسين ووزير المالية السابق المقيمين فى بريطانيا وعودتهم إلى باكستان.

وألقى القبض على نواز شريف إثر وصوله إلى مدينة (لاهور) الباكستانية، قادما من لندن بصحبه ابنته مريم فى 13 يوليو الجارى، حيث تم ترحيله إلى العاصمة إسلام آباد فى مروحية ومن ثم احتجازه فى السجن بسبب اتهامات متعلقه بالفساد.

 


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