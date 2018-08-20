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التعليم تعلن دخول 4طلاب قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تظلمهم وتعيد ترتيبهم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:09 م
التعليم تعلن دخول 4طلاب قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تظلمهم وتعيد ترتيبهم الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين - قنا – هند المغربى
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كشف الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن 4 طلاب بالثانوية العامة دخلوا ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، بعد تظلمهم على نتيجة امتحانات الدور الأول.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع "، أن آخر هؤلاء الطلاب الطالبة يمنى أحمد من محافظة قنا، حيث كانت حاصلة على 408 درجة وبعد أن تظلمت فى مادة الفيزياء، حصلت على 410 وهى الدرجة النهائية لمجموع الثانوية العامة.
 
 
وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة ستعيد ترتيب قائمة الأوائل مرة أخرى بعد دخول طلاب جدد للقائمة.
 
 
وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وكل طالب سيحصل على حقه كاملا دون تردد، موضحا أن هناك شفافية ووضوح لدى الوزارة فى التعامل مع أبنائها طلاب الثانوية العامة وغيرهم.
 
 
ومن جانبه، قال والد الطالبة يمنى لـ"اليوم السابع" إنهم تقدموا بتظلم لكنترول أسيوط فور ظهور النتيجة لتأكدهم من عدم حصولها على درجاتها الحقيقية بعد حصولها على 408 درجات بنقص درجتين فى مادة الفيزياء وبعد مراجعة أوراقها تم التأكد من حصولها على الدرجات النهائية فى جميع المواد وحصولها على مجموع درجات نهائية  410 درجة.
 
 

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