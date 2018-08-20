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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:51 ص
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البورصة تبدأ اليوم إجازتها وتعود للعمل الأحد المقبل

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:00 ص
البورصة تبدأ اليوم إجازتها وتعود للعمل الأحد المقبل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تبدأ البورصة المصرية اليوم الاثنين إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تمتد حتى الخميس القادم.

يأتى هذا تنفيذًا لقرار إدارة البورصة أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس 2018 حتى يوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018. 

جدير بالذكر أن البورصة انهت عملها قبل إجازة عيد الاضحى،  بتراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 856.402 مليار جنيه.


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