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البنك المركزى التركى: سقف اتفاق مبادلة العملة مع قطر 3 مليارات دولار

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:41 م
البنك المركزى التركى: سقف اتفاق مبادلة العملة مع قطر 3 مليارات دولار أردوغان وتميم
رويترز
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قال البنك المركزى التركى، فى بيان اليوم الاثنين، إن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين التركى والقطرى سيكون له سقف إجمالى يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

ووقع البنكان المركزيان اتفاق المبادلة يوم الجمعة لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالى، وذلك بعد أيام من تعهد الحليف الخليجى لتركيا بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

وقال البنك المركزى فى بيان على موقعه الإلكترونى "جرى توقيع اتفاق المبادلة بشأن الليرة التركية والريال القطرى.. مع سقف إجمالى بقيمة ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف أن الهدف الأساسى للاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالى.

 

 


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