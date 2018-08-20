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"البنتاجون" يكذب "ترامب".. إلغاء العرض العسكرى قبل الإبلاغ بتكلفته

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:18 م
"البنتاجون" يكذب "ترامب".. إلغاء العرض العسكرى قبل الإبلاغ بتكلفته دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
أ ش أ
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قال روب مانينج متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، اليوم الاثنين ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى العرض العسكري الذي كان يرغب في إقامته قبل أن يبلغه مسؤولو البنتاجون بالتكلفة المقدرة لإقامة الفعالية.
 
وأوضح روب مانينج فى تصريحات صحفية بالبنتاجون، أن الرئيس لم يتم إطلاعه من قبل مسؤولى وزارة الدفاع على أى تكلفة مرتبطة بالعرض العسكرى.
 
ويأتي تصريح البنتاجون ليناقض إعلان ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، صباح الجمعة الماضى، والذى أعلن فيه أنه ألغى الفعالية بعد تلقيه تقدير مرتفع بالتكلفة، وذلك بعد يوم واحد من تسريب وسائل الإعلام الأمريكية تكلفة العرض التى تبلغ نحو 92 مليون دولار أمريكى.
 

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