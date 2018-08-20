البعثة الطبية: حالة وفاة جديدة بين الحجاج و20 مصابا خلال أداء المناسك بعرفات

مكة المكرمة (أ ش أ)

أعلن رئيس البعثة الطبية الرسمية للحج الدكتور محمد شوقى عن حالة وفاة جديدة بين الحجاج المصريين فى مشعر عرفات؛ ليرتفع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 20 حالة حتى الآن.

وأضاف شوقى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن هناك ما يقرب من 20 مصابا بين الحجاج، مشيرا إلى أن إصاباتهم طفيفة وجميعها تتعلق بمغص الكلى وإجهاد حرارى وإجهاد عضلى، ويتلقون العلاج بالمستشفيات.

وأوضح أن الأمور تسيير بشكل جيد فى مشعر عرفات، ولكن معدل درجات الحرارة مرتفعة للغاية، مشيدا بالتزام الحجاج المصريين بالإرشادات الصحية بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة.

وأكد أن هناك 4 لجان تقوم بعمليات مرور ومتابعة بكافة المستشفيات على مشعر عرفات للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين، مضيفا أن هناك 33 حالة من الحجاج المصريين المرضى تم نقلهم بالفعل إلى مشعر عرفات لأداء مناسك الحج بواسطة سيارات الإسعاف بالتعاون مع الجانب السعودى.

من جهته قال رئيس البعثة النوعية للحج السياحى مجدى شلبى إن هناك 36 مفتشا من وزارة السياحة يقومون بالمرور على كافة المخيمات التابعة للحج السياحى لمتابعة تنفيذ البرامج، كما تم الاتفاق عليها بين الشركات وضيوف الرحمن، واستطلاع رأى الحجاج فى الخدمات التى جرى تقديمها لهم.

وأضاف شلبى - فى تصريح صحفى من مشعر عرفات - أن البعثة كثفت من تواجد المفتشين فى مخيمات حجاج الاقتصادى والبرى، و التى خضعت للتطوير خلال الموسم الجارى، وهو ما يعد خطوة جيدة لشركات السياحة على صعيد تطوير منظومة الحج بشكل عام، والحج البرى والاقتصادى بشكل خاص.

وأشار إلى أن هناك تواصلا على مدار اليوم مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، حيث تطلع بشكل دورى على كافة خطوات بعثة الحج السياحى، والتزام الشركات بتنفيذ الضوابط بشكل عام.

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك إن أهم ما يميز الموسم الجارى هو وجود آلية قانونية أنتجتها اللجنة العليا للحج لحل أزمة تنظيم رحلات الحج للهيئات، موضحا أنه نتيجة لقرار اللجنة العليا للحج والعمرة الموسم الجاري؛ الذى ألزم الهيئات و الشركات المنظمة للرحلة بضوابط برامج الحج السياحى على صعيد العناصر المكونة للبرنامج وكذلك على صعيد السعر، انتهت أزمة عدم التنظيم.

وعلى صعيد متصل، شهد مشعر عرفات خطبة للدكتور هشام عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف المرافق لبعثة السياحة، دعا فيها إلى الإعلاء من قيم التسامح والمحبة وحب الوطن.