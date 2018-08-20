البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع قوات إيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية..صور

كتب زكى القاضى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية فى نطاقى الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

شاركت عدد من القطع البحرية المصرية مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة فى تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط، تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتبادل إقلاع وهبوط طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية .

وعلى هامش فعاليات التدريب التقى قائد الأسطول الإيطالي الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية ، كما قام بزيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية المصرية ، كما نفذت زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية اليونانية المرافقين للقطع البحرية اثناء التدريب إلى الكلية البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية.

وفى نطاق البحر الأحمر نفذت عدد من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تدريب بحرى عابر تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري فى مكافحة الإرهاب وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشاريه نهارا وليلا .

تأتى تلك التدريبات والزيارات في إطار دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية مع الدول الشقيقة والصديقة.



















