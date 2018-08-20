الأوكازيون يمنح "ملابس العيد" 25% زيادة فى حركة الشراء بالأسواق

كتبت منى ضياء

قال يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم عيد الأضحى والأوكازيون تسبب فى انتعاشة محدودة بالنسبة لسوق الملابس الجاهزة.

وأوضح زنانيرى فى اتصال هاتفى لـ”اليوم السابع”، أن حركة الشراء زادت مؤخرا بحوالى 20 – 25% بسبب الأوكازيون وموسم العيد، ولكنها زيادة أقل من المأمول، فكان من المتوقع أن تزيد حركة الشراء بأكثر من 50%.

وأرجع نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، عدم زيادة حركة الشراء بشكل كبير إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك المصرى، لافتا إلى أن زيادة أسعار الملابس الصيفية فى الموسم الحالى تراوحت بين 15 – 20% بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد على حد سواء.

وكانت وزارة التموين أعلنت عن بداية الأوكازيون للموسم الصيفى اعتبارا من 6 أغسطس الجارى ولمدة شهر، لعرض المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، والمشاركة ليست إلزامية على التجار، ولكن تستلزم المشاركة حصول المحل أو التاجر على موافقة مسبقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

كان رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، محمد عبد السلام، قال فى وقت سابق إن مصانع الملابس الجاهزة تشكو من حالة تراجع فى عمليات البيع بسبب ما أسماه بـ"تبدل أولويات المواطنين" فى الوقت الحالى، مؤكداً أن شراء الملابس لا يعد أولوية فى الوقت الحالى، مع تراجع القوة الشرائية لدى كثيرين.