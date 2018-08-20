video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن استعداد ساحات صلاة العيد لاستقبال المصلين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:05 م
الأوقاف تعلن استعداد ساحات صلاة العيد لاستقبال المصلين الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن ساحات عيد الأضحى المبارك تزيد عن ساحات عيد الفطر السابق بـ400 ساحة إضافية، وتابع: "كافة هذه الساحات مستعدة من الألف إلى الياء من قبل وزارة الأوقاف"، مشدداً على السماح بأى عمل يكون موازياً لعمل الوزارة.

 

وأضاف "طايع"،خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى،عبر فضائية "dmc"، أنه لن يتم السماح لأحد من خارج وزارة الأوقاف بإمامة أى من هذه الساحات إلا إذا كان مجاداً ومعه تصريح خطابة من الوزارة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الجميع بأن تكون الخطبة بعيدة عن أية أيدولوجيات سياسية أو شعارات طائفية.

يذكر أن وزارة الأوقاف استعدت بـ6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى بمختلف انحاء الجمهورية مع تخصيص إمامين لكل واحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر خريطة توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى بالمحافظات.. تحذيرات من استخدام صلاة العيد فى اغراض سياسية.. وتوفير خطباء من الأوقاف لكل الساحات وتوفير بدائل لهم.. وتشديدات أمنية بالشوارع والميادين..وتشغيل غرف العمليات

صلاه العيد

طائفيه

وزاره الاوقاف

اخبار مصر

عيد الاضحى

ساحات العيد

جابر طايع




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة