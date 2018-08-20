الأوقاف تعلن استعداد ساحات صلاة العيد لاستقبال المصلين

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن ساحات عيد الأضحى المبارك تزيد عن ساحات عيد الفطر السابق بـ400 ساحة إضافية، وتابع: "كافة هذه الساحات مستعدة من الألف إلى الياء من قبل وزارة الأوقاف"، مشدداً على السماح بأى عمل يكون موازياً لعمل الوزارة.

وأضاف "طايع"،خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى،عبر فضائية "dmc"، أنه لن يتم السماح لأحد من خارج وزارة الأوقاف بإمامة أى من هذه الساحات إلا إذا كان مجاداً ومعه تصريح خطابة من الوزارة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الجميع بأن تكون الخطبة بعيدة عن أية أيدولوجيات سياسية أو شعارات طائفية.

يذكر أن وزارة الأوقاف استعدت بـ6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى بمختلف انحاء الجمهورية مع تخصيص إمامين لكل واحدة.