الأمم المتحدة تواصل إرسال شحنات الأغذية لجنوب السودان

رويترز

واصل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، إرسال الإمدادات الغذائية، اليوم الاثنين، لنيال بجنوب السودان، حيث تجمع آلاف الأشخاص عند مهبط طائرات موحل فى بلدة نيال التى تسيطر عليها المعارضة فى جنوب السودان الذى تمزقه الحرب للحصول على أول إمدادات غذائية يجري إسقاطها هناك منذ ثلاثة أشهر.

وتوقع حضور 30 ألف شخص قبل أن ينزل آخر شحنة، حيث يجرى تقسيم الغذاء قبل أن يعود الناس لديارهم عبر مستنقعات محيطة وهم يحملون الإمدادات على رؤوسهم أو فى زوارق.

وتسقط الأمم المتحدة إمدادات غذائية على نيال كل ثلاثة أشهر منذ 2014، والوصول إلى البلدة برا غير آمن حيث تشيع الهجمات على المنظمات الإنسانية.

وصنف مسح سنوى عن اتجاهات العنف ضد المنظمات الإنسانية جنوب السودان باعتباره أخطر بلد في العالم على عمال الإغاثة.