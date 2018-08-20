الأدلة الجنائية: حريق شركة المصرية للأعمال الهندسية عمدا بهدف السرقة

كتبت دينا الحسينى

كشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام غموض واقعة نشوب حريق بمقر الشركة المصرية للأعمال الهندسية المتكاملة وضبط فنى صيانة بالشركة وآخر لقيامه بإشعال النيران وسرقة 21 ألف جنيه.

وأكدت التحريات نشوب حريق بثلاثة غرف بمقر الشركة المصرية للأعمال الهندسية المتكاملة " المسئولة عن الصيانة بمول الترجمان " بالطابق الأرضى بموقف الترجمان بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وإصابة إسلام.م.ع ، فنى صيانة 27 سنة بحروق متفرقة وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن الحريق شب عمدياً وبسؤال مالك الشركة اتهم المصاب أحمد.م.أ فنى بذات الشركة 21 سنه بالتسبب فى الحريق والاستيلاء على مبلغ مالى 21 ألف و860 جنيها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث بالاشتراك مع المصاب، حيث قام الأخير بالدخول للشركة وبحوزته جركن بنزين وكسر الباب الخاص بمكتب مدير الشركة واستولى على أظرف بها مبالغ مالية وأتلف جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة ووضع الأظراف والجهاز داخل حقيبة وأشعل النيران بمحتويات الغرفة إلا أن النيران طالته وحدثت إصابته فقام المتهم الثانى بنقل المصاب إلى المستشفى وتخلص من الحقيبة بإلقائها من أعلى كوبرى المشاة بالشرابية، وتم بإرشاده العثور على أجزاء من الجهاز والحقيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.