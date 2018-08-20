اعتقال شخص يشتبه فى تورطه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية فى أنقرة

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أفادت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية بإعتقال شخص يشتبه فى تورطه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية فى أنقرة.

يشار إلى أن مجهولين أطلقوا عدة عيارات نارية على السفارة الأمريكية فى العاصمة التركية أنقرة، أسفرت عن تحطيم نوافذ المبنى المخصص للحراسة، دون سقوط جرحى.

وقالت مصادر فى الشرطة التركية إن عمليات البحث جارية عن مطلق النار الذى فر بسيارة بيضاء بعد الهجوم.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترا كبيرا، بسبب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على تركيا، لاحتجازها قسا أمريكيا تتهمه أنقرة بدعمه لفتح الله جولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب فى تركيا عام 2016، وأدت العقوبات الأمريكية إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ إطلاقها مطلع القرن الجارى.