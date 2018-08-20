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الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:33 ص
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استقرار اللحوم بين 130 لـ150 جنيها للكيلو وإقبال على الشراء

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:00 ص
استقرار اللحوم بين 130 لـ150 جنيها للكيلو وإقبال على الشراء استعدادات الجزارة لعيد الأضحى
كتبت – منى ضياء
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استقرت أسعار اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى ما بين 130 – 150 جنيها، وهى نفس أسعار الشهر الماضى، بحسب تصريحات محمد ريحان عضو شعبة القصابين (الجزارة) بغرفة القاهرة التجارية.

وقال ريحان فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن أسعار اللحم الضأن تصل 150 جنيها وكذلك ريش الكندوز، فى حين تابع اللحمة العادية بسعر 130 جنيها.

ويشهد السوق إقبالا متوسطا بحسب ريحان، الذى أكد أنه رغم الموسم فإن الإقبال يقل عاما عن الآخر بسبب الأسعار.

وفيم يتعلق برفض عدد كبير من الجزارين، الذبح فى المذابح الرسمية بعد الكشف عن الأضاحى واستمرار ظاهرة الذبح فى الشوارع والبيوت، أكد ريحان أن شعبة القصابين طالبت الجزارين بالذبح فى المجازر الرسمية مرارا ولكن ليس هناك استجابة كافية، لأن أغلب المضحين يفضلون ذبح الأضاحى أمام منازلهم أو محلات الجزارة، فهى ثقافة بالأساس.

وأعلنت وزارة الزراعة عن فتح المجازر التابعة للطب البيطرى بالمجان فى عيد الأضحى، حيث توفر المكان اللازم والإمكانيات المطلوبة لعملية الذبح، بعد كشف الأطباء البيطريين للتأكد من سلامة الأضحية، وتصل تكلفة الرسوم المجزرية لحوالى 50 جنيها لن يدفعها المضحون، فى حين يتم الاتفاق بين المضحى والجزار على أجرة الذبح فيم بينهم، حيث لا يوفر المجزر جزارين.


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