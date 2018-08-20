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الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:38 م
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ارتفاع عدد ضحايا إعصار "رومبيا" فى الصين إلى 12 قتيلا و13 مصابا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:24 م
ارتفاع عدد ضحايا إعصار "رومبيا" فى الصين إلى 12 قتيلا و13 مصابا اعصار الصين - أرشيفية
/أ ش أ/
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ارتفع عدد ضحايا الإعصار (رومبيا)، الذى يضرب الصين، إلى 12 قتيلا و13 مصابا.

وقالت إدارة الشؤون المدنية بمقاطعة "أنهوي" شرقى الصين - فى بيان اليوم الإثنين- إنه تم إجلاء 30 ألفا من السكان فيما تأثر أكثر من مليون و900 ألف شخص بالإعصار، بينما تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة حتى الآن بمبلغ 1.8 مليار يوان (262 مليون دولار) مع تضرر أكثر من 268 ألف هكتار (الهكتار يساوى 2.4 فدان) من المحاصيل الزراعية.

وقامت إدارات الشؤون المدنية والإغاثة فى حالات الكوارث فى المقاطعات المتضررة بشرق ووسط الصين بتوزيع مواد إغاثية على السكان المتضررين.

 


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