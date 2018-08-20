اتفاقيتان للتنقيب عن البترول بسيناء والسويس..والملا: الاستقرار يجلب استثمار

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستمرار فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتى على قائمة استراتيجية وزارة البترول باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى وأن الاستقرار السياسى وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عامل مهم فى توافد الشركات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة.
وأكد الملا أن من عوامل جذب المزيد من الاستثمارات أيضاً، وفاء الدولة المصرية بالتزاماتها والعودة لطرح المزايدات العالمية مما كان له أكبر الأثر فى زيادة عدد الاتفاقيات البترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن والتى بلغت 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية ، مشيراً إلى أن التواجد على الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة فى عودة مصر لمكانتها الطبيعية.
جاء ذلك خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى منطقتى سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالى 65 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع.
وجاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء "سدر وعسل ومطارمة وكريم" لتحسين إنتاجها فى إطار خطط قطاع البترول الرامية لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف.
والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحارى بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة