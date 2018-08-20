video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتفاقيتان للتنقيب عن البترول بسيناء والسويس..والملا: الاستقرار يجلب استثمار

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:45 ص
اتفاقيتان للتنقيب عن البترول بسيناء والسويس..والملا: الاستقرار يجلب استثمار طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستمرار ‏فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتى على قائمة استراتيجية وزارة ‏البترول باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة ‏إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى وأن الاستقرار السياسى ‏وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عامل مهم فى توافد الشركات العالمية ‏وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة.

 

وأكد الملا أن من عوامل جذب المزيد من الاستثمارات أيضاً، وفاء الدولة المصرية ‏بالتزاماتها والعودة لطرح المزايدات العالمية مما كان له أكبر الأثر فى ‏زيادة عدد الاتفاقيات البترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن والتى بلغت ‏‏61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول ‏والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية ، مشيراً إلى أن التواجد على ‏الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة فى عودة مصر لمكانتها الطبيعية.‏

 

جاء ذلك خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ‏اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى ‏منطقتى سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالى 65 مليون دولار، ‏بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع.‏

 

وجاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء "سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم" لتحسين إنتاجها فى إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة فى مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

 

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحارى ‏بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.‏


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق الملا يستقبل وزيرة البترول الأردنية لبحث التعاون بين البلدين

صور.. طارق الملا يتفقد معمل تكرير الإسكندرية للبترول

طارق الملا

وزيرالبترول

الثروة المعندية

البترول

اخبار الاقتصاد

الغاز الطبيعى




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة