اتفاقيتان للتنقيب عن البترول بسيناء والسويس..والملا: الاستقرار يجلب استثمار

كتب أحمد أبو حجر

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستمرار ‏فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتى على قائمة استراتيجية وزارة ‏البترول باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة ‏إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى وأن الاستقرار السياسى ‏وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عامل مهم فى توافد الشركات العالمية ‏وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة.

وأكد الملا أن من عوامل جذب المزيد من الاستثمارات أيضاً، وفاء الدولة المصرية ‏بالتزاماتها والعودة لطرح المزايدات العالمية مما كان له أكبر الأثر فى ‏زيادة عدد الاتفاقيات البترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن والتى بلغت ‏‏61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول ‏والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية ، مشيراً إلى أن التواجد على ‏الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة فى عودة مصر لمكانتها الطبيعية.‏

جاء ذلك خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ‏اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى ‏منطقتى سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالى 65 مليون دولار، ‏بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع.‏

وجاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء "سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم" لتحسين إنتاجها فى إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة فى مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحارى ‏بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.‏