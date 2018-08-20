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الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:40 م
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إلغاء حظر السفر عن صحفية ألمانية تحاكم فى تركيا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:33 م
إلغاء حظر السفر عن صحفية ألمانية تحاكم فى تركيا أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت صحفية ومترجمة ألمانية تلاحق قضائيا فى تركيا بتهمة الإنتماء إلى منظمة إرهابية، اليوم الإثنين، إن السلطات التركية ألغت منع السفر المفروض عليها.
 
وكتبت ميشالي تولو على تويتر "المعلومات عن إلغاء منعى من مغادرة الاراضى التركية صحيحة.. وأود أن أشكر جميع الذين تعاطفوا معى ووقفوا إلى جانبى للحصول على حريتي".
 
وكانت محكمة فى اسطنبول أمرت فى ديسمبر الماضى، بالافراج المشروط عن تولو (34 عاما) بعد توقيفها لأكثر من 6 أشهر بتهمة الإنتماء للحزب الشيوعى الماركسى- اللينينى المحظور فى تركيا والمصنف مجموعة إرهابية.
 
وبموجب قرار الافراج المشروط هذا، كان عليها إثبات حضورها كل أسبوع ولم يسمح لها بمغادرة البلاد، فى حين ان القرار الأخير يسمح لها بالسفر خارج البلاد.
غير أن "تولو" كتبت على تويتر "أن جلسة المحاكمة التالية حددت فى 16 أكتوبر، وفى حالة الإدانة تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.
 
وأعرب وزير خارجية المانيا عن ارتياحه للخبر السار، مضيفا أنها خطوة نحو تحسين علاقاتنا مع تركيا.
 
 
 
 

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محكمة تركية

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