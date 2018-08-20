إعداد خطة لتكثيف الخدمات وتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الإدارات على مستوى المحافظة وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى التنسيق مع إدارة مرور أسيوط لتنفيذ خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات وتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية خلال فترة عيد الأضحى بالإضافة إلى إلغاء الأجازات خلال هذه الفترة لتحقيق الانضباط بالشارع الأسيوطى .

وقال العميد أشرف مرسى مدير إدارة مرور أسيوط أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تم تكثيف الحملات المرورية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأضاف أن تم وضع خطة تضمنت عدة محاور منها تكثيف الحملات المرورية وتفعيل خدمات الإغاثة خاصة على الطرق السريعة وذلك فى حالة حدوث أى طارئ فضلا عن تكثيف حملات التوعية للمواطن من أجل إتباع كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامته من الكشف الدورى على السيارة وضرورة ربط حزام الآمان والكشف عَلى الإطارات لضمان سلامتها.

وأوضح مدير إدارة مرور أسيوط أنه جارى تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة للحفاظ على سلامة مرتادى المركبات ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث من خلال الحملات الرادارية المتحركة بالإضافة إلى تعزيز انتشار سيارات المرور والدراجات البخارية لملاحظة الحالة والتصرف مع الانتظار الخاطئ مع توفير عدد من الأوناش لرفع سيارات الانتظار الخاطئ بالشوارع لمنع الاختناقات المرورية وربط جميع الخدمات بغرفة عمليات الإدارة لمتابعة الحالة المرورية داخل المحافظة أولاً بأول والإخطار الفورى عن أى ملاحظات مشيرًا إلى التنسيق مع الأجهزة المختلفة ومنها المحافظة والنجدة والحماية المدنية والمرافق والاسعاف عن طريق غرفة عمليات الإدارة فى حالة وجود أية مستجدات أو أى معلومات من شأنها التأثير على الحركة المرورية.