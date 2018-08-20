إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفرافرة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة الفرافرة، بالقرب من نقطة خنافس بنطاق قرية الكفاح، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وجارى تحرير محضر بالحادث واحالته للنيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الفرافرة القاهرة بالقرب من قرية الكفاح، مما أسفر عن إصابة كلا من "عبد الله عرابى عبد الله" 17 سنة، و "حسين محمود ضيف" 19 سنة، و"صبحى احمد على" 30 سنة، و"عبير وحيد كامل" 25 سنة، وتم نقلهم إلى مستشقى الفرافة المركزى، وتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق .