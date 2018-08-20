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إصابة ربة منزل فى حريق داخل منزلها أثناء طهو الطعام بأخميم سوهاج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:42 ص
إصابة ربة منزل فى حريق داخل منزلها أثناء طهو الطعام بأخميم سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى أخميم المركزى بسوهاج ربة منزل، فى بداية العقد الثالث من العمر، مصابة بحروق بنسبة 100% من الدرجات الثلاث عقب امتداد النيران لملابسها أثناء طهو الطعام بالمنزل.

 

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق وإصابة ربة منزل، وتم تحويلها لمستشفى أخميم المركزى للعلاج.

 

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بالإنابة وأشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، بوصول شيماء ناصر عدلى همام 18 سنة حاصلة على دبلوم وتقيم بناحية الكولة – دائرة المركز مصابة بحروق من الدرجات الثلاث بأنحاء متفرقة بالجسم بنسبة %100 .

 

وبسؤال عمها خالد عدلى همام عبد الرحيم 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكوره بطهى الطعام بالمنزل امتدت النيران لملابسها ما نتج عنه إصابتها، ونفى الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3627 إدارى المركز لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة.

 


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