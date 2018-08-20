إسعاف المنوفية: 90 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى

المنوفية _ محمدفتحى

أنهت هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، استعدادتها لاستقبال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وذلك برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف بجميع الساحات الكبرى بمدن المحافظة، إلى جانب 18 سيارة بالمدن والحدائق والمنتزهات.

وأضاف مدير عام هيئة الإسعاف، أنه تم إلغاء الأجازات والراحات لحين الانتهاء من الاحتفالات بعيد الأضحى، مشيرا إلى تمركز 55 سيارة بأماكنهم على الطرق السريعة، وذلك للتحرك الفورى فى حالة تلقى أى بلاغ.