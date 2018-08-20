إزالة 10 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة جرجا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة لإزالة 10 حالة تعدى واقعة على الأراضى الزراعية، واستمرار الحملات بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا عليها .

ومن جانبه قال على يوسف ابو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا فى بيان أنه تم القيام بحملة إزالات بناحية قرية الزنقور التابعة لمجلس قروى بيت علام بالاشتراك مع الإدارة الزراعية وبتأمين من قوات الأمن، وأسفرت عن إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 8.5 قيراط، وجاءت الحملات بالاشتراك مع الإدارة الزراعية وبتأمين من قوات الأمن، وجارى أعمال المتابعة بصفة دورية.

وشدد عبد المنعم، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات واليقظة التامة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ، والتصدى لكافة التعديات بجميع اشكالها وصورها، من خلال تكثيف الحملات لرصد أية تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها.