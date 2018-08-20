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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:14 ص
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إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:00 ص
إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد
أديس أبابا (أ ف ب)
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 دشنت إثيوبيا الأحد، مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة فى العاصمة أديس أبابا، حيث ادى انهيار فى مكب للنفايات العام 2017 إلى مصرع أكثر من 110 أشخاص، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

ومصنع "ريبى" لتحويل النفايات إلى طاقة هو الأول من نوعه فى إفريقيا بحسب القائمين على المشروع الممول بشكل كامل من الحكومة الإثيوبية.

وتولت البناء شركة كامبردج البريطانية للصناعات المحدودة، وبدأت أعمال البناء فى 2014 وبلغت كلفتها 118 مليون دولار.

ويقع المصنع بجوار مكب "كوشى" واللفظة تعنى "قذارة" باللغة الأمهرية.

ومكب كوشى يعود إلى أكثر من 40 عاما، ويعتبر أحد أكبر مراكز تجميع النفايات فى إثيوبيا ويعمل فيه مئات الأشخاص من أديس أبابا البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

وفى مارس 2017 أدى انهيار فى المكب إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص.

وقال عمال المكب حينها إن سبب الانهيار هو اختلال الارضية جراء أعمال بناء مصنع الطاقة.

 


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