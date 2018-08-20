أوقاف دمياط تحيل مدير إدارة الزرقا للتحقيق لصعود مواطن للمنبر وأداء خطبة الجمعة

دمياط عبده عبد الباري

قرر الشيخ هانى عنتر السباعى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف دمياط، إحالة الشيخ طارق الجزيرى مدير إدارة أوقاف الزرقا للشئون القانونية بالمديرية، وذلك لتقصيره ومخالفته للتعليمات بصعود أحد المواطنين لأداء خطبة الجمعة بدون ترخيص من الأوقاف بالمسجد الكبير بشرمساح.

وأكدت المديرية، أنها ستتصدى بكل حزم لمن يخالف التعليمات.

يذكر أن مديرية الأوقاف، أحالت الجمعة الماضية الشيخ محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمه، إمام مسجد الشيخ أطعن بدمياط للتحقيق، وخصم ثلاثة أشهر بدل صعود المنبر، لتقصيره لعدم أداء خطبة الجمعة، وذلك بناءاً على المذكرة الواردة من الشيخ جمال عطيه مدير إدارة أوقاف دمياط.