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"أوقاف الإسماعيلية" تعلن عن الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:54 ص
"أوقاف الإسماعيلية" تعلن عن الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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قال إبراهيم رمضان، المتحدث الرسمى لمديرية أوقاف الإسماعيلية أن المديرية برئاسة الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنتهت من تجهيز 60 ساحة موزعة على المراكز والمدن بالمحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتم تخصيص خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة ليحل محله فى حالة حدوث أى طارئ.

 

 وتضم الإسماعيلية 7 إدارات، بـ 60 ساحة، حيث تضم إدارة أوقاف "الإسماعيلية" بمدينة الإسماعيلية وبها 10 ساحات وهم ساحة استاد الإسماعيلية، وأم القرى بالشيخ زايد، والملعب المفتوح بالمرحلة الخامسة، والصالحين بمجمع المحاكم، وموقف الحكر، وميدان الفردوس، ونادى الشهداء، وعزبة على عيد، ومركز شباب السحارة، والزغابة.

 

وفى إدارة أوقاف "أبو صوير" بمدينة أبو صوير  وبها 10 ساحات، وهم ساحة مركز شباب أبوصوير المحطة، ومركز شباب الورواره، ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الواصفية، ومركز شباب أبو عياد، ومركز شباب أبو جريش، ومركز شباب شعيب، وساحة العالى بالمنايف، وساحة التوفيق بالمستقبل، وساحة المركز الطبى بالمستقبل.

 

 وفى إدارة أوقاف "القصاصين" بمدينة القصاصين الجديدة وبها 10 ساحات وهم ساحة مدرسة أحمد عرابى، ومركز شباب القصاصين، ومركز شباب عرب أبوقاسم، ومركز شباب النجع، ومركز شباب السويدات، ومركز شباب المحسمة المحطة، ومركز شباب الهوانية الكبرى، ومركز شباب الهيش، ومعهد الكوع، ومركز شباب صبرى.

 

وفى إدارة أوقاف "التل الكبير" بمدينة التل الكبير وبها 10 ساحات وهم الساحة الشعبية بالحمادة، وعمر بن الخطاب، ومركز شباب البعالوة الصغرى، والمسطح الأخضر، ومدرسة الثانوية العامة فى حى السلام بالتل، ومركز شباب المزارعة، ومركز شباب كفر الشيخ عطية، وساحة مسجد التل الصغرى، وساحة مدرسة عطية الناظر، ومركز شباب أبو عاشور.

 

وفى إدارة أوقاف "فايد" بمدينة فايد وبها 6 ساحات وهم ساحة مركز شباب سرابيوم، وساحة قرية أبو سلطان، ومركز شباب فنارة، وساحة عمر بن الخطاب بمدينة فايد، ومركز شباب كسفريت، وساحة الضبعية الشرقية أمام المدرسة الثانوية.

 

وإدارة أوقاف "القنطرة غرب" بمدينة القنطرة غرب وبها 8 ساحات وهم ساحة مركز شباب القنطرة غرب، ومركز شباب البياضية، ومركز شباب أبو خليفة، وساحة الرحمن أبو زريق القنطرة غرب، ومركز شباب الرياح، وساحة النور نمرة 2 الروضة، وساحة القدس الفرافرة فى أبو خليفة، والشهيد خيرى ك24 القنطرة غرب.

 

أما إدارة أوقاف "القنطرة شرق" بمدينة القنطرة شرق بها 6 ساحات وهم ساحة الشهيد جواد حسنى، ومركز شباب القنطرة شرق، وساحة سيد المرسلين المدينة الجديدة، وساحة السباط الذكى، وساحة الرحمن جلبانة، وساحة الرحمن جلبانة، وساحة عباد الرحمن التقدم.

 

 

 


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