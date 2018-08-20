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والشركة: توجد أزمة والسبب فى التوسعات الجديدة

أهالى مدينة السادات يستغيثون من الانقطاع الدائم لمياه الشرب

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:27 م
أهالى مدينة السادات يستغيثون من الانقطاع الدائم لمياه الشرب انقطاع المياه
المنوفية _ محمد فتحى
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اشتكى أهالى المنطقة الثانية والرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، من انقطاع مياه الشرب، مؤكدين أن الانقطاع يصل فى بعض الأيام إلى يومين كاملين.

وقال أحمد حسنى من أهالى المنطقة الثانية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نعانى من الانقطاع الدائم لمياه الشرب بالمنطقة، مما دفع الأهالى لشراء مياة معدنية للشرب، مضيفاً:" لا نستطيع جلب المياه خاصة أننا فى مدينة ولا يمكننا انشاء طلمبات حبشية لجلب المياه لحل الأزمة" .

فيما قال مصطفى وليد من أهالى المنطقة الرابعة بمدينة السادات، إن انقطاع المياه فى الفترة الأخيرة أصبح يستمر لفترات كبيرة قد تستمر لمدة يومين أو ثلاثة، مضيفاً: "نلجأ لشراء المياه من أجل الشرب وأخرى من أجل الاستخدامات الأخرى بالمنزل سواء كانت فى دورات المياه أو لغسيل الأوانى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمياه"، مؤكداً أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى لمسئولى شركة مياه الشرب بالمدينة وجهاز مدينة السادات الآن أن التجاهل هو الثمة السائدة لدى جميع المسؤولين .

ومن جانبهم، أكد مصدر مسؤل بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمدينة، أنه يوجد بالفعل عجز فى مياه الشرب بالمدينة، وذلك عقب امتداد خطوط المياه إلى الانشاءات الجديدة التى تشهدها المدينة سنوياً، مشيراً إلى أنه تم حفر 10 أخبار جديدة لاستخراج المياه لسد العجز ولكن الشركة التى ستقوم بتركيب الميكانيكية لتلك الآبار لم تأتى بعد بحجة أن مواتير الكهرباء لم تصل بعد من الخارج.


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