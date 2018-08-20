أمريكا ترفض عرضا تركيا للإفراج عن القس مقابل إعفاء "هالك بنك" من الغرامات

واشنطن (أ ش أ)

رفضت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عرضا من تركيا للإفراج عن القس الأمريكى المحتجز، أندرو برونسون، فى مقابل إعفاء مصرف "هالك بانك" الذى تديره الحكومة التركية من غرامات مفروضة عليه تقدر بمليارات الدولارات.

وكشف مسئول فى البيت الأبيض تلك التفاصيل لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، معلنا أنه الإدارة الأمريكية لن تنظر فى أى أمور أخرى إلا بعد إطلاق سراح القس برونسون.

وطالبت السلطات الأمريكية، تركيا بدفع غرامة تصل إلى 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف "هالك بانك" لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران من خلال تحويل مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية.

وقالت الصحيفة " إن رفض إدارة ترامب للعرض التركى يمهد الطريق أمام فرض مجموعة أخرى من العقوبات ضد أنقرة فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى ، وتريد الإدارة الأمريكية أن تفرج تركيا عن برونسون ومواطنين آخرين تحتجزهم بتهم الإرهاب المتنازع عليها، فضلاً عن ثلاثة مواطنين أتراك يعملون لحساب الحكومة الأمريكية".

وأوضحت أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين فى حلف الأطلسى تدهورت لدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذى أمضى 21 شهرا فى سجن فى تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضى فى خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وزادت الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية إلى مثليها بعد وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية.