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الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:56 م
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أسهم أوروبا ترتفع بفعل التفاؤل بشأن الخلاف التجارى بين أمريكا والصين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:46 م
أسهم أوروبا ترتفع بفعل التفاؤل بشأن الخلاف التجارى بين أمريكا والصين بورصات أوربا
رويترز
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بفعل آمال بأن الولايات المتحدة والصين قد تجدان حلا وسطا لخلافهما التجارى، فى الوقت الذى لم تظهر فيه أزمة العملة التركية أى إشارة فورية على المزيد من التدهور.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.6 % واختتمت جميع الأسواق الكبرى فى أنحاء القارة أيضا التعاملات على ارتفاع.

وكان من بين الأسهم التى حققت أفضل أداء سهم أرسيلور ميتال الذى ارتفع 2.5 % وتصدر قائمة الرابحين على المؤشر كاك 40 الفرنسى، وسهم إيفراز المدرج فى لندن، والذى ارتفع 2.8 %.

وهبط سهم شركة البناء الإيطالية أتلانتيا 4.7 % مع استمرار التكهنات بشأن ما إذا كانت الحكومة ستلغى امتيازات إدارة طرق سريعة تحصل رسوم مرور كانت قد حصلت عليها أوتوستراد التابعة، وذلك بعد انهيار جسر فى جنوة الأسبوع الماضى كانت الشركة تشغله.


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